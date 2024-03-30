شريك ميتروفيتش الجديد .. الهلال يتحرك لضم مهاجم باريس سان جيرمان السابق بعرض ضخم

بطلب واضح من جيسوس..

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دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة مع مهاجم من العيار الثقيل، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ووفقًا لما أورده موقع "FotoMaç" التركية، فإن إدارة الهلال تخطط للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب جلطة سراي لتدعيم هجوم الزعيم في الموسم المقبل.

وأشار الموقع التركي، إلى أن إدارة الزعيم تجهز عرضًا ضخمًا لتقديمه إلى إدارة جلطة سراي من أجل إطلاق سراح اللاعب الأرجنتيني، والذي سيحصل على راتب مضاعف يقنعه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وكان مهاجم الإنتر وباريس سان جيرمان السابق على رأس لائحة طلبات الهلال في فترة سابقة، لكن الصفقة تأجلت وسيحاول الهلال حسمها في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل مساندة النجم الصربي ميتروفيتش في هجوم الزعيم، وذلك بطلب من جورج جيسوس مدرب الفريق.

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وكان ماورو إيكاردي، قد انضم إلى جلطة سراي، الصيف الماضي بعقد يمتد حتى يونيو 2026، وتألق في الملاعب التركية، حيث شارك خلال الموسم الحالي في 38 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 11 آخرين.

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