"شريكي استغلني!" .. محمد نور يتعرض لعملية نصب في مطعمه "بدون فلتر"

أسطورة الاتحاد صبر تسعة أشهر حتى طفح به الكيل..

ما هي إلا شهرين فقط قد مرت على افتتاح محمد نور؛ أسطورة الاتحاد والكرة السعودية، فرعه الجديد من مطعم "قدور وبدون فلتر" في مدينة جدة، حتى خرج علينا كاشفًا عملية نصب تعرض لها.

فرع المطعم الأول كان في مكة المكرمة قبل أن يفتح فرعه الثاني في مايو الماضي في جدة، والمختص بتقديم أطباق اللحم المتبل المشوي على الفحم أو الجمر.

والليلة، أوضح نور أنه اكتشف أن شريكه في المطعم غير صادق، وكان يعمل على استغلال اسم الأسطورة الاتحادية فقط في مشروعه أكثر من أي شيء آخر.

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وقال نجم العميد الأسبق خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ألغيت المشروع، شريكي لم يكن صادقًا، لا بد من إلغاء المشروع وقد ألغيت الشراكة بيننا، يتبقى فقط استرداد اسمي وحذف (بدون فلتر) من أعلى المطعم".

وأضاف: "مطعمه ليس به أي مصداقية، لقد استغلني، وأنا لن أقبل بذلك، منحته تسعة أشهر فرصة، لكنه ليس لديه مصداقية في الكلام ولدي شهود ضده، كنت أحضر دائمًا للمطعم واكتشفت عدم جدارته بالحصول على الاسم، وسأقدم شكوى ضده".