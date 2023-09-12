7 شروط من "فيفا" لإقامة كأس العالم للأندية على أرض الاتحاد!

السعودية مطالبة بتنفيذ هذه الشروط فورًا

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 7 شروط لإقامة مباريات كأس العالم للأندية 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في جدة.

وتستضيف مدينة جدة، في شهر ديسمبر القادم، بطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة فريق الاتحاد، باعتباره بطلًا لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اشترطت اللجنة التفقدية لوفد "فيفا"، والتي سبق وأن زارت ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الذي يستضيف مباريات نادي الاتحاد، إنشاء منطقة للجماهير، في محيط "الجوهرة المشعة"، إلى جانب البوابة رقم "6"، وأن تحتوي على شاشات تلفزيونية عملاقة، تتيح للمشجعين الذين لا يحملون تذاكر، مشاهدة اللقاءات.

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وكشفت الصحيفة، عن أن الشروط تضمنت كذلك؛ إزالة بوابات الدخول "الحلزونية"، واستبدالها بأخرى تضم جهازًا قارئًا لـ"الباركود"، مع نقل الأماكن الخاصة بوسائل الإعلام، من مقاعد المنصة الفضية إلى أعلى منطقة في الملعب "الدور الخامس"، إلى جانب تخصيص مسار سهل لانتقال الإعلاميين إلى منطقة الفلاش "إنتر فيو" و"ميكس زون".

أيضًا.. أكدت اللجنة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، على ضرورة إزالة المضمار في رديف الملعب الرئيس، كونه سيحتضن تدريبات مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سيشارك في كأس العالم للأندية، من الدور نصف النهائي، باعتباره بطلًا لأوروبا، إضافة إلى تغيير الساعة الإلكترونية في الملعب؛ وفقًا للشروط المعتمدة من "فيفا"، ومنح تراخيص المأكولات والمشروبات لشركات و"براندات" عالمية.

وشددت الصحيفة، على أن العمل جاري على قدمٍ وساق؛ بهدف تلبية كافة اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، بشكل رسمي.