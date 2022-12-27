شروطه تسببت في تجميده؟ .. مصير الشمراني مع الاتحاد في يد الحائلي

اللاعب غاب عن آخر ثلاث مباريات للعميد رغم أنه كان أساسيًا في تشكيل نونو سانتو منذ بداية الموسم

أيام قليلة ويدخل حمدان الشمراني؛ ظهير أيسر الاتحاد السعودي، الفترة الحرة في عقده مع العميد، ولا تزال المفاوضات معه معلقة.

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Shahid

اللاعب يغيب عن آخر ثلاث مباريات لفريقه في دوري روشن السعوي وكأس خادم الحرمين الشريفين، لأسباب فنية بحسب ما أعلن أحمد كعكي؛ نائب رئيس النادي الجداوي، لبرنامج "أكشن مع وليد"، أمس الإثنين، لكن يبدو أن هناك ما هو أكبر من ذلك، خاصةً وأنه من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب نونو سانتو منذ بداية الموسم.

وفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن مسؤولي الاتحاد دخلوا في مفاوضات مع الشمراني بالفعل للتجديد، لكنها بطيئة، وتشهد عمليات مد وجزر، لكن مصادرها تؤكد أن هناك جديد سيكون خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يرغب في تجديد عقده مع النمور، لكن بشرط تحسين عقده الجديد وإضافة مميزات عن العقد السابق.

يذكر أن الشمراني كان قد انضم للعميد في صيف 2019، وخاض خلال هذه الفترة 85 مباراة في مختلف البطولات، وسجل سبعة أهداف، وصنع مثلهم.