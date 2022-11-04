شركة BYJU'S التعليمية تستعين بميسي كسفير عالمي لها

كل شيء ممكن طالما ميسي في صفك

كشفت شركة "BYJU'S" الهندية عن تعاونها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، ليصبح سفيرًا للعلامة التجارية الخاصة بها.

وأوضحت الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا التعليمية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملتها "Education For All" أو التعليم للجميع، لتوسيع أنشطتها في التأثير الإيجابي على المجتمع.

وأشارت إلى حرصها على الاستعانة بأحد أكبر النجوم في كرة القدم العالمية للترويج لقضية التعليم العادل في جميع أنحاء العالم.

وقال ميسي في تصريحات عن هذه الخطوة:"اخترت الشراكة مع BYJU’s بسبب مهمتهم المتمثلة في جعل العالم يقع في حب التعلم وهو ما يتوافق تمامًا مع قيمي، التعليم عالي الجودة يمكنه تغيير حياة الأشخاص، وهذه الشركة غيرت المسارات المهنية لملايين الطلاب في العالم، وأتمنى أن ألهم الطلاب الصغار للوصول إلى القمة والبقاء فيها".

وأما ديفيا جوكولناث المؤسس المشارك في BYJU’S فقد قالت:"نحن فخورون ومتحمسون للتعاون مع ميسي كسفير عالمي لنا، إنه موهبة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل الذي يتردد صدى سعيه لتحقيق التميز وتكوين العقلية الشاملة التي تتمتع بالتواضع والموثوقية".

BYJU'S

وأضافت:"ميسي ارتقى من القاعدة الشعبية ليصبح أحد أكثر الرياضيين نجاحًا على الإطلاق، وهي الفرصة التي نطمح في توفيرها لما يقرب من 5.5 مليون طفل، لأنه لا يوجد أحد يمثل قوة تعزيز الإمكانات البشرية أكثر من ميسي، وليس من المستغرب أنه أعظم لاعب على مر العصور، وهو كذلك المتعلم الأعظم في التاريخ، وأنا متأكدة أن هذه الشراكة ستلهم الملايين للتعلم بشكل أفضل مثله، لأن كل شيء ممكن عندما يكون ميسي في صفك".

جدير بالذكر أن BYJU’S هي شركة هندية ناشئة للتكنولوجيا التعليمية، وأصبحت واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع، ولها حضور في السوق في حوالي 120 دولة بخلاف الهند، وتعتبر أيضًا الراعي الرئيسي لمنتخب الهند في الكريكيت.

ومع استعداد ميسي للمشاركة مع الأرجنتين في كأس العالم بشهر نوفمبر الجاري في قطر، سيكون من المثير للاهتمام رؤية BYJU’S كأحد الرعاة الرسميين للبطولة، لتكون أول شركة بهذا المجال تقوم بخطوة مماثلة.