شركة ألعاب معروفة .. تغيير اسم الدوري الإسباني نحو طفرة منتظرة بالمسابقة!

خطوة جديدة بعد نهاية العقد مع المؤسسة الراعية

قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، تغيير اسم البطولة للمرة الأولى منذ 7 مواسم بعد القرار النهائي بعدم تجديد العقد مع الشركة الراعية.

مسابقة الدوري الإسباني عُرفت طوال الفترة الماضية باسم " La Liga Santander" كجزء من رعاية مع أحد البنوك المعروفة.

وبعد انتهاء العقد قامت البطولة بالتوقيع على عقد رعاية مع شركة أخرى وهي "EA Sports" التي تعمل بمجال الألعاب الإلكترونية، حيث وصلت قيمة الصفقة إلى 30 مليون يورو سنويًا حتى نهاية موسم 2027/2028.

وسيكون لقب "La Liga EA Sports" هو الاسم الجديد للبطولة مع تسمية القسم الثاني باسم "La Liga Hypermotion" كإشارة إلى التكنولوجيا المستخدمة في ألعاب الشركة المعروفة.

وستساهم هذه الخطوة في دخول بعض التقنيات المختلفة والتغييرات في زوايا البث على بطولة الدوري الإسباني، بالإضافة لدعم لمسابقات الشباب في إسبانيا.

جدير بالذكر أن برشلونة هو آخر من حصل على لقب الليجا، حيث فاز بالمسابقة الموسم الماضي بعدما حسم المنافسة مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بشكل مبكر.