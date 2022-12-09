شركة الكحوليات ترضح لضغط مبابي وحكيمي.. بديل جديد لجائزة الأفضل

أحمد مجديأحمد مجدي
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Mbappe Budweiser GFXGetty
ثقافةكأس العالمكيليان مبابيأشرف حكيمي

الخلافات الثقافية تعود إلى السطح من جديد

تستمر إشكالية الاختلافات الثقافية في كأس العالم 2022، هذه المرة تأتي شركة "بودوايزر" المسؤولة عن منح جائزة لاعب المباراة بعد كل 90 دقيقة من مباريات المونديال لتلقى المصير ذاته.

صحيفة "دايلي ميل" تؤكد أن الشركة الصانعة للخمور تخطط لتقديم لقب أفضل لاعب في المباراة عقب كل مناسبة بشكل "بديل وملائم ثقافيًا" ولا يروج العلامة التجارية بشكل فج.

ما فجر الأمر هو ذكر موقع "ذا أثليتك" أن نجم فرنسا كيليان مبابي قد أخفى العلامة التجارية عمدًا أثناء منحه جائزة رجل مباراة فرنسا وبولندا لعدم رغبته في الترويج للعلامة التجارية.

مبابي ليس وحيدًا في هذا الأمر، بل ينضم إلى لاعبين آخرين مثل الكاميروني فنسنت أبو بكر والتونسي وهبي خزري والثنائي المغربي ياسين بونو وحكيم زياش الذين اختاروا فعل الشيء نفسه.

المؤكد أن مونديال قطر 2022 أفرز خلافات ثقافية عديدة، ولكنها تظل في الإطار الذي يمكن السيطرة عليه، خصوصًا مع تبقي 7 مباريات فحسب على انتهاء العرس الكروي.

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 50579فرنسا، 2018
  • 37229ألمانيا، 2014
  • 71166إسبانيا، 2010
  • 24998إيطاليا، 2006
183972 الأصوات
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