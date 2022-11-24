شركات كبرى تقتحم المشهد .. اتجاه لخصخصة الرباعي الكبير في السعودية

الخصخصة هدف وزارة الرياضة، لكن الديون تحول دون ذلك حاليًا

مفاجأة كبرى كشف عنها الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ، عن خصخصة عدد من الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة.

الخصخصة هو هدف تعمل عليه وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، لكن تعطله الأزمات المالية والديون التي تتراكم على الأندية، وعدم القدرة على إحداث التوازن المالي.

كاموخ أوضح أن هناك اتجاه لخصخصة عدد من الأندية، وستكون البداية من الرباعي الكبير الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي.

وأكد الإعلامي الرياضي أن هناك عدد من الشركات الكبرى ستقتحم المشهد الرياضي خلال الفترة المقبلة، وصناديق استثمارية ضخمة.

⚠️ عاجل:



قد يكون المشهد الرياضي القادم خصخصة الأندية، والبداية مع #النصر و #الهلال و #الاتحاد و #الأهلي.



شركات كبرى ستقتحم المشهد، وصناديق استثمارية ضخمة ستتواجد في المشهد الرياضي السعودي، حيث ستكون رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية هي الأكثر تأثيراً على مستوى العالم. — احمد الكاموخ (@a_lkamok) November 24, 2022

يذكر أن وزارة الرياضة تحاول السيطرة على الوضع المالي للأندية في السنوات الأخيرة من خلال استحداث نظام شهادة الكفاءة المالية وتطبيق قانون اللعب المالي النظيف.