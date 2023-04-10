شركات المراهنات في ورطة .. الدوري الإنجليزي يخطط لحظرها!

تفكر رابطة الدوري الإنجليزي في فرض حظر على قيام شركات المراهنات باستخدام صدر قمصان الأندية للإعلانات في المسابقة.
صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن أندية الدوري الإنجليزي من المقرر أن تصوت يوم الخميس على حظر طوعي لمنع رعاية شركات المراهنات لقمصان الفرق في "البريمييرليج".
وتم إرسال تعميم إلى أندية الدوري الإنجليزي المختلفة لمناقشة الأمر، ويوجد بالفعل حل وسط، وهو أن تقتصر رعاية شركات المراهنات على أكمام القمصان.
رابطة الدوري الإنجليزي ترى أن ذلك سيكون إجراءً احترازيًا معقولًا لتقليل احتمالية إعادة النظر في هذا الموضوع من قبل إدارة مستقبلية على المدى القصير إلى المتوسط.
وإذا تم إقرار الحظر على رعاية شركات المراهنات لصدر قمصان الأندية، فإنه سيتم تطبيقه بداية من موسم 2026-27.
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