شرط وحيد من ريال مدريد للتعاقد مع نجم توتنهام!

نجم توتنهام يدخل على رادار ريال مدريد...

كشفت تقارير صحفية عن دخول كريستيان روميرو، مدافع توتنهام، دائرة اهتمام نادي ريال مدريد، تمهيدًا لمحاولة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ESPN" فإن إدارة ريال مدريد، قررت متابعة مستوى المدافع الأرجنتيني، خلال بطولة كوبا أمريكا، في الصيف الحالي، قبل الدخول في مفاوضات للتعاقد معه.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد، تستهدف التعاقد مع روميرو، لتعزيز مركز الدفاع، في صفوف الفريق في ظل اقتراب رحيل ناتشو، واستمرار إصابة ديفيد ألابا.

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وأفاد تقرير "ESPN" أن إدارة ريال مدريد، تعلم أن التعاقد مع روميرو، لن يكون سهلًا في ظل تمسك إدارة توتنهام، باللاعب ولن تفرط فيه بسهولة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن كريستيان روميرو صاحب الـ 26 عامًا، قد انضم إلى توتنهام في صيف 2021، قادمًا من أتالانتا في صيف 2022 مقابل 52 مليون يورو، وينتهي عقده في 2027.