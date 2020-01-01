شرط وحيد للموافقة على عودة الدوري الإيطالي

اللجنة الفنية الطبية داخل الاتحاد الإيطالي تضع شرطًا وحيدًا من أجل عودة الدوري الإيطالي.

وضعت اللجنة الفنية الطبية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم شرطًا وحيدًا من أجل عودة الدوري خلال الأسابيع المقبلة.

جاء هذا في ظل الضغط المستمر من الأندية سعيًا لعودة بطولة الدوري الإيطالي بعدما تم إيقافها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتسعى اللجنة لضمان أقصى درجات السلامة والأمان قبل أن تسمح بعودة مباريات كرة القدم من جديد، لذلك وضعت ذلك الشرط.

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ويتمحور الشرط حول رغبة اللجنة في خضوع كافة اللاعبين المشاركين في تدريبات الفرق للعزل الطبي لمدة 15 يومًا قبل أن تعود المباريات.

ويسري ذلك الشرط على كافة أعضاء الفريق، بما فيهم الجهاز الفني والطبي والإداري، وأي شخص سيتواجد في الملاعب أو سيتعامل مع اللاعبين.

وأوضحت وكالة "انسا" أن بعد تلك الأيام الـ 15 سيكون هناك إعادة تقييم للوضع الحالي، يتم على أساسه اتخاذ القرار النهائي لعودة الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن الحكومة الإيطالية كانت قد منحت الأندية الضوء الأخضر للعودة للتدريبات من جديد قبل حوالي أسبوع.