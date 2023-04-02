شرط واحد يفصل إيفر بانيجا عن تجديد عقده مع الشباب

دخل النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ لاعب وسط نادي الشباب الفترة الحرة في عقده، والتي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة لإدارة الليوث.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
وينتهي عقد بانيجا بنهاية الموسم الحالي، حيث وقع على عقد لمدة 3 سنوات، بدأ منذ يناير 2020، قادمًا من نادي أشبيلية الإسباني.
وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الشباب يتجه إلى تمديد عقد بانيجا قائد الفريق موسمًا إضافيًا، لينتهي العقد في صيف 2024، حيث يوجد في العقد بندًا للتمديد لمدة موسم إضافي.
وأضافت الصحيفة أن بند تمديد عقد بانيجا لمدة موسم إضافي، شرطه أن يلعب الأرجنتيني لأكثر من 50% من مباريات الموسم الأخير له.
تمديد عقد بانيجا يشمل الراتب والمزايا المالية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، دون أي تحسينات أخرى في العقد، ليستمر حتى صيف 2024.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الجنة أم الجحيم .. ماذا وجد أجانب الدوري السعودي بعد رحيلهم عنه؟
- عرفنا يا ميسي أنك ترغب في الرحيل وأنت مجرد بطل من ورق يا مبابي!
- فيديو | ماذا يفعل كريستيانو رونالدو وجورجينا في مسلسل كوميدي سعودي؟
- كرة القدم تقتل الحالمين ..انبطح على الأرض يا بوتر فلن يمنحك أحد السماء!
- ريال مدريد وبلد الوليد | الملكي ليس مكسور الجناح .. وعود أحمد يا بنزيما