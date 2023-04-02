شرط واحد يفصل إيفر بانيجا عن تجديد عقده مع الشباب

أحمد رفعت
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banega-shabab@spl
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هل يستمر بانيجا مع نادي الشباب؟

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دخل النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ لاعب وسط نادي الشباب الفترة الحرة في عقده، والتي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة لإدارة الليوث.

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وينتهي عقد بانيجا بنهاية الموسم الحالي، حيث وقع على عقد لمدة 3 سنوات، بدأ منذ يناير 2020، قادمًا من نادي أشبيلية الإسباني.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الشباب يتجه إلى تمديد عقد بانيجا قائد الفريق موسمًا إضافيًا، لينتهي العقد في صيف 2024، حيث يوجد في العقد بندًا للتمديد لمدة موسم إضافي.

وأضافت الصحيفة أن بند تمديد عقد بانيجا لمدة موسم إضافي، شرطه أن يلعب الأرجنتيني لأكثر من 50% من مباريات الموسم الأخير له.

تمديد عقد بانيجا يشمل الراتب والمزايا المالية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، دون أي تحسينات أخرى في العقد، ليستمر حتى صيف 2024.

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