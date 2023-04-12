شرط واحد أفسد كل شيء .. فشل مفاوضات النصر مع خليفة رودي جارسيا

النصر يبحث عن مدرب جديد لقيادته بعد الاستقرار على رحيل جارسيا

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بدأت إدارة النصر في التحرك بجدية خلال الساعات الحالية، من أجل حسم ملف المدرب الجديد، الذي سيتولى المسؤولية خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، الذي تم الاستقرار على رحيله.

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النصر استقر على رحيل جارسيا من تدريب العالمي، بعد تعادل الفريق أمام الفيحاء في دوري روشن للمحترفين، ودخوله في أزمات مع لاعبي الفريق، وعدم قناعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بما يقدمه.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن نادي النصر تفاوض بالفعل مع المدرب الوطني سعد الشهري، من أجل تدريب النصر بدلًا من جارسيا، ولكن المفاوضات لم يُكتب لها النجاح.

سعد الشهري طلب التوقيع على عقد مدته عامين، كشرط من أجل الموافقة على تدريب النصر، ولكن إدارة العالمي رفضت طلب المدرب الوطني، لتفشل المفاوضات.

ويتولى الشهري مهمة تدريب المنتخب السعودي الأولمبي، حيث قاده لتحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب 24 عامًا، وكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا عام 2022، ووصيف البطولة مرتين عامي 2016 و 2020.

Shahid