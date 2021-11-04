شرط قاسي وراء رفض إيمري تدريب نيوكاسل

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي فياريال الإسباني رفضه تدريب فريق نيوكاسل الإنجليزي، بعد أن كان قريبًا للغاية من قيادة المشروع الجديد في ملعب "سانت جيمس بارك".

إيمري، قال في تصريحات صحفية للرد على ارتباطه بتدريب نيوكاسل: "فياريال هو بيتي وأنا ملتزم معهم بنسبة 100%، وبغض النظر عن الضجيج الذي أُثير في بلد آخر، كان هناك وضوح من قبلي مع الإدارة واللاعبين".

وأضاف "أنا ممتن لأن أحظى باهتمام نادٍ عظيم (نيوكاسل) لكنني ممتن أكثر لوجودي هنا وهذا هو السبب أني أبلغت الإدارة بقراري الاستمرار في هذا المشروع".

وواصل إيمري "قررت ذلك لأن المشروع يتسم بالاحترام والالتزام اللذين أدركتهما من النادي ومن فريقي، وهو أمر متبادل".

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صحيفة "ميرور" الإنجليزية كشفت الأسباب التي دفعت إيمري لرفض فكرة تدريب نيوكاسل في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن السبب الرئيسي لرفض إيمري العودة إلى الدوري الإنجليزي يتمثل في الشرط الجزائي الذي وضعه نيوكاسل في المفاوضات في حالة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

المدرب الإسباني رأى أن ذلك الشرط غير منصف، بالنظر إلى موقف نيوكاسل في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، ولم يحقق أي فوز بعد مرور عشر جولات، ويبتعد بفارق ست نقاط عن المركز 17 آخر مراكز ضمان البقاء.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إيمري غضب من فكرة اهتمام نيوكاسل بضمه قبل مباراة فياريال أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا، بالنظر إلى أهمية المباراة في مشواره مع "الغواصات الصفراء".

وأخيرًا، فإن إيمري يرى أن استراتيجية نيوكاسل حاليًا فوضوية للغاية، حيث يضع إيدي هاو على قائمة ترشيحاته، وهو مدرب بطريقة لعب مختلفة تمامًا ولا يملك خبرة كبيرة.

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