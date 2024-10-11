عرش بيريز في أمان .. شرط وحيد يعطل رافائيل نادال عن حلم رئاسة ريال مدريد!

المشكلة ليست في الأموال ولكن..

كشفت تقارير صحفية، موقف النجم الإسباني رافائيل نادال، أسطورة التنس العالمية والمعروف بانتمائه لنادي ريال مدريد، من الترشح لرئاسة الميرنجي في المستقبل القريبة.

وأعلن رافائيل نادال، المتوج بـ22 بطولة جراند سلام، اعتزال رياضة التنس بعد انتهاء مشاركته مع الفريق الإسباني ببطولة كأس ديفيز في نوفمبر المقبل.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن نادال ستكون أمامه حياة جديدة ليفعل ما يحبه وهو لعب الجولف والصيد وتكريس نفسه لأكاديميته الخاصة للتنس في مايوركا، بخلاف عشقه الأكبر وهو حضور مباريات ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن نادال ارتبط اسمه كثيرًا بأن يكون رئيسًا للنادي الملكي في المستقبل، حيث عبر عن أمله في ذلك خلال تصريحات سابقة، قائلًا: "رئاسة ريال مدريد؟ نعم، إذا أعطتني الحياة الفرصة وكانت الظروف مناسبة، لأنني من أشد المعجبين بكرة القدم والميرنجي".

وأكدت "آس" أن هذا الحلم ممكن أن يتحقق بالنسبة لنادال، لكن على المدى البعيد، حيث تنص لوائح الترشح لرئاسة نادي ريال مدريد، أن يكون المترشح عضوًا في النادي منذ 20 عامًا.

ورغم أن نادال (38 عامًا) عشق ريال مدريد منذ طفولته، إلا أنه حصل على العضوية الفخرية للنادي الملكي في عام 2011، لذلك لن تنطبق عليه شروط الترشح لرئاسة النادي قبل عام 2031، أي بعد 7 سنوات من الآن.

بخلاف ذلك، تنطبق باقي الشروط على نجم التنس والبطل التاريخي لبطولة رولان جاروس، حيث أنه يحمل الجنسية الإسبانية ولديه من أموال الجوائز ما يكفي لضمان 15٪ من ميزانية النفقات للنادي الملكي (حوالي 141 مليون يورو من آخر ميزانية).