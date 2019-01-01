شرط من إدارة الهلال قبل تجديد عقد عموري

عموري كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن صانع الألعاب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" أقرب للبقاء في صفوف نادي الهلال السعودي خلال الموسم المُقبل.

صحيفة الجزيرة السعودية بحسب مصادرها أشارت إلى أن الهلال توصل إلى اتفاق من أجل تجديد عقد عموري مع الزعيم لمدة موسم جديد.

عموري كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي الشباب.

🗞️تقارير صحفية: عموري يقترب من التوقيع مع الهلال لمدة موسم واحد، وإدارة الهلال تشترط الكشف الطبي والتأكد من سلامة اللاعب قبل التوقيع معه. ✍️ pic.twitter.com/gtblLSjHwd — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 26, 2019

التقارير كشفت عن اشتراط إدارة الهلال على اللاعب أجراء الكشف الطبي عليه والتأكد من مدة جاهزيته خلال الموسم المُقبل قبل توقيع العقد.

الأسابيع الماضية شهدت حالة جدل كبيرة حول مصير اللاعب خاصة في ظل رغبة الكثير من الأندية في التعاقد معه وعلى رأسهم العين الإماراتي.

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يُذكر أن وكيل اللاعب كان قد أكد على وجود رغبة لدى عموري في البقاء مع الهلال من أجل تقديم شيء للنادي خاصة وإنه لم يلعب بقميص الفريق سوى مباريات قليلة قبل الإصابة.