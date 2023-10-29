"شرحت الأمر للتو" .. تين هاج ينفعل على الصحفيين لهذا السبب!

المدرب الهولندي لم يتمكن من تمالك أعصابه بعد أسئلة الصحفيين عقب خسارة ديربي مانشستر..

انفعل الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد على أحد الصحفيين عند سؤاله عن السبب الذي دفعه إلى الاعتماد على هاري ماجواير وجوني إيفانز في خط الدفاع أمام مانشستر سيتي، وتجاهل مشاركة الفرنسي رافاييل فاران.

وخسر مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد" أمام مانشستر سيتي، في قمة الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

ودافع تين هاج بضراوة عن قراره بعدم إشراك فاران، على الرغم من أن إيفانز، البالغ من العمر 35 عامًا، كافح لمراقبة النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكان عاجزًا عن إيقاف الطوفان الهجومي لبطل الدوري الإنجليزي.

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وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عندما سُئل عن سبب عدم إشراك فاران: "لقد قلت ذلك منذ البداية، لقد شرحت ذلك للتو، هل تريد مني أن أشرح ذلك مرة أخرى؟".

وأضاف: "عندما تواجه مانشستر سيتي، سوف يضغط عليك، وبالتالي اللعب بفاران وماجواير سيؤدي إلى مشاكل، وسنضطر إلى ركل كرات طويلة، إيفانز أفضل على اليمين، خاصة مع الفرق التي تضغط عاليًا".

وعندما سُئل الهولندي لأول مرة عن قراره، قال: "لقد لعبا - إيفانز وماجواير - بشكل جيد للغاية، لعب أونانا مباراة جيدة، لكنك تعلم أنهم يتعرضون لضغوط، ولن يتفاجأ أحد وأحتاج إلى اللاعبين على الجانب الأيسر الذين يمكنهم إيجاد الزوايا والتدخل، وأعتقد أنهما فعلا ذلك بشكل جيد للغاية".

فيما رفض تين هاج مناقشة قرار منح مانشستر سيتي ركلة جزاء بسبب الخطأ على راسموس هويلوند ضد رودري، وكرر عدة مرات: "لا تعليق".

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى تجاهل هزيمة الديربي عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، في دور الستة عشر من البطولة.