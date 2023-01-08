شربه من الكأس نفسه .. غضب الاتحاديين من تذاكر مواجهة الشباب "غير مبرر"

المباراة تقام غدًا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من دوري روشن

Shahid

"تشبه أسعار تذاكر الحفلات" هكذا وصف برنامج "أكشن مع وليد" أسعار تذاكر مواجهة الاتحاد، التي حددها نادي الشباب، في ظل الغضب الجماهيري الكبير من الجانب الجداوي، لارتفاع الأسعار.

الليث الأبيض من المقرر أن يستضيف العميد، غدًا الإثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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وحدد النادي العاصمي 150 ريال قيمة تذكرة الفئة الموحدة لجمهور الاتحاد، وهو ما اعتبره الاتحاديون سعرًا مبالغًا به، وحيلة شبابية، لحرمانهم من حضور اللقاء.

لكن الإعلامي الرياضي الشبابي تركي الغامدي استغرب غضب العميد، موضحة أن الأخير هو من بدأ برفع أسعار تذاكر مواجهات الفريقين، مستشهدًا بالموسم الماضي، وقتما حدد الاتحاديون 200 ريال سعودي للواجهة.

يذكر أن العميد يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، فيما يسبقه الليوث في المركز الثاني بـ25 نقطة.

وكان الاتحاد قد أطاح بالشباب من دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين قبل أسابيع، بالفوز في ركلات الترجيح.

Shahid