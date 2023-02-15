شراكة مثيرة تخرج إلى النور بين كأس مينا و"NI Supercup"

28 لاعبًا من بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر شاركوا في بطولة SuperCupNI في أيرلندا الشمالية

أعلن المنظمون لبطولة كأس مينا عن شراكة مثيرة مع واحدة من أفضل بطولات كرة القدم للشباب في العالم.

بطولة "SuperCupNI" المعروفة سابقًا باسم "كأس الحليب"، قامت بتوفير منصة لبعض أشهر لاعبي كرة القدم في العالم من أجل التحول إلى نجوم عالميين.

وتستضيف المسابقة التي يقع مقرها في أيرلندا الشمالية، مجموعة من أفضل أكاديميات الشباب في العالم في يوليو من كل عام، وشهدت تواجد أمثال ديفيد بيكهام وبيتر كراوتش وجو كول وماركوس راشفورد.

وفي الحقيقة فإن هناك 28 لاعبًا شاركوا في بطولة كأس العالم قطر 2022 في البطولة التي تقام في أيرلندا الشمالية كل عام.

وعلى مدار الفترة الماضية، جرت بعض المناقشات بين منظمي كأس مينا وSuperCupNI لتشكيل هذه الشراكة المثيرة.

سيتأهل الفائزون في مسابقة تصفيات الإمارات تحت 14 سنة المؤهلة لكأس مينا في خريف 2023 إلى القسم الرئيسي من SuperCupNI في 2024.

ويتأهل الفائزون في القسم الرئيسي لمسابقة SuperCupNI تحت 13 سنة خلال هذا العام، إلى بطولة كأس مينا تحت 14 سنة العام المقبل.

كريس براون منظم كأس مينا الذي تخرج من بطولة SuperCupNI اعترف بأن تجاربه في المسابقة كانت من بنات أفكار إنشاء كأس مينا.

وقال في تصريحات صحفية:"لعبت مع أليكانسدرا كرو في عام 1996 حيث خسرنا أمام توتنهام في نصف النهائي، لقد كانت تجربة رائعة بها العديد من الذكريات التي لن أنساها".

وأضاف:"إنها بطولة تدار بشكل جيد للغاية مع حشود رائعة وإحساس حقيقي بما سيكون عليه الأمر عندما تصبح لاعبًا محترفًا في سن صغير".

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وأوضح:"منذ انتقالي إلى دبي شاركت بشكل كبير في كرة القدم وإدارة المسابقات التي تركز على تنمية الشباب وتعليم المدربين والإشراف على الأحداث الهامة والترويج لها، لذلك نحن محظوظون ببعض المرافق الرائعة في دربي، ولسنوات طويلة كنت أفكر في محاولة تنظيم بطولة كرة قدم للشباب، وفي صميم ذهني كنت أرغب في تقديم حدث يكرر جودة ومعايير SuperCupNI".

وفي سياق متصل قال فيكتور ليونارد رئيس SuperCupNI إن هذه الشراكة تمثل خطوة مميزة مع احتفالها بالبطولة بالذكرى الأربعين على التأسيس.

وقال في تصريحات صحفية:"اتصل كريس وفريقه بنا للحصول على المشورة عندما كانت بطولة كأس مينا على وشك الانطلاق، منذ ذلك الحين ظللنا على اتصال وثيق بكريس، والآن سيأتي إلى أيرلندا الشمالية في يوليو للمشاركة في البطولة، ونأمل أن تذهب مجموعة من فريق العمل الخاص بنا إلى دبي للمشاركة في كأس مينا بالمستقبل القريب".

وأنهى حديثه:"نحن حريصون على بناء هذه العلاقة في المستقبل ونتطلع حقًا للعمل مع كريس وفريقه".