شراكة رسمية بين رابطة الدوري السعودي وأوبتا

ستقوم شركة أوبتا بتوفير بيانات وأرقام تفصيلية عن مشاركات وأداء اللاعبين

ماجد جزر

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيع شراكة جديدة مع شركة "أوبتا" المهتمة بلغة الأرقام والإحصائيات.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري السعودي التوقيع رسميًا مع شركة "أوبتا" العالمية لتقديم الأرقام للمهتمين بالبطولة.

وقال بيان رابطة الدوري السعودي : "ستقوم شركة أوبتا بتوفير بيانات وأرقام تفصيلية عن مشاركات وأداء اللاعبين خلال المباريات، مع تقديم رصد دقيق لتفاصيل المباريات".

وأضاف : "تعتبر شركة "أوبتا" من أهم الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم في تقديم هذا المحتوى وسيسهم هذا المشروع في توفير أكبر قدر من المعلومات والأرقام الموثقة التي يمكن أن تفيد الأجهزة الفنية للفرق للوقوف على مستوى أداء اللاعبين، إلى جانب تزويد وسائل الإعلام المختلفة بما تحتاجه من معلومات وبيانات تخص الدوري".

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البيان أنهى : "سيتمكن المشجع من متابعة أرقام وإحصاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عن طريق جميع منصاته الإلكترونية عبر الموقع الرسمي او تطبيق الرابطة".