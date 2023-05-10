شخصية رياضية كبرى "يتنكر" وسط جماهير الاتحاد .. وأحمد حجازي يفاجئه بالرد

أحمد فرهود
Ahmed Hegazi Ittihad Raed SPL 09.09.2022Ittihad Twitter
الإتحادأحمد حجازيدوري روشن السعودي

تنكر وسط جماهير الاتحاد ووصل إلى النجم المصري أحمد حجازي

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فاجأ الإعلامي ومقدم البرامج الرياضية الشهير محمد سعدون الكواري، جماهير نادي الاتحاد ونجومه، خلال مباراة الفريق الأول أمام أبها.

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وفاز الاتحاد (4-0) على أبها، مساء الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وانتشر مقطع فيديو، يظهر الكواري، وهو يتواجد وسط جماهير العميد الاتحادي، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، خلال مواجهة أبها؛ حيث كان يخفي وجهه، بارتداء القناع الطبي.

وبعد انتهاء المباراة، تقابل الإعلامي الشهير، مع النجم الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد، الذي قام بـ"إهدائه" قميصه الشخصي، الذي خاض به مواجهة الإثنين الماضي.

وقال محمد سعدون الكواري لحجازي: "مبروك الدوري"؛ ليرد اللاعب سريعًا: "لسه.. موسم صعب، بس أهم حاجة يكمل على خير، إن شاء الله".

جدير بالذكر أن الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي النصر "الوصيف"؛ قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

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