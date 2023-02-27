شخصية البطل .. كاسيميرو يلوم برونو فيرنانديش على تمريرة رغم التتويج بكأس كاراباو!

كاسيميرو يلوم برونو فيرنانديش بعد تتويجهم بكأس الرابطة!

شغف البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، يُكشف عنه يومًا بعد يوم؛ فلقطة عقب لحظات من تتويجهم ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو" ربما تظهر قيمته والعقلية التي جلبها لمانشستر يونايتد.

عادت البطولات لخزائن مانشستر يونايتد بعد غياب 6 سنوات بتتويجهم ببطولة كأس الرابطة على حساب نيوكاسل، أمس الأحد، بهدفين دون رد.

عقب الفوز ظهر فيديو لكاسيميرو وهو يلوم زميله في الفريق البرتغالي برونو فيرنانديش لعدم تمريره كرة في نهاية المباراة.

ونال كاسيميرو ثناءً كبيرًا من مدربه إريك تين هاج مع زميله السابق في ريال مدريد، رفاييل فاران، والحارس ديفيد دي خيا، فقد وصفهم مدربهم بالخبراء الذين يعرفون كيف يفوزون بالبطولات وتنظيم الفريق داخل الملعب خاصة ذهنيًا.

كما أثنى ماركوس راشفورد، نجم مانشستر هذا الموسم، على زميله كاسيميرو وقال إنه أحدث فارقًا كبيرًا بالفريق.

وانضم كاسيميرو لمانشستر الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد، بعد سنوات من الإنجازات مع الفريق الإسباني توج خلالهم بكل البطولات الممكنة أبرزهم خمس بطولات دوري أبطال أوروبا.