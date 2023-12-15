"شخصية البطل".. الأهلي يكتفي بثلاثية لعبور الاتحاد في مونديال الأندية

كولر يروض النمور بدون رحمة

SHAHID

انتزع الأهلي فوزًا ثمينًا من مضيفه اتحاد جدة، بنتيجة (3-1)، اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بالسعودية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تناوب على تسجيل ثلاثية الأهلي، علي معلول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، حسين الشحات (59) وإمام عاشور (62)، بينما سجل كريم بنزيما هدف العميد (90+2)

وبذلك الفوز يتأهل الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، في الدور نصف النهائي، بينما يتحدد طرف النهائي الآخر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

شهد الشوط الأول منافسة شرسة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات، حتى فض محمود كهربا الاشتباك بعدما ورط حسن كادش في ارتكاب ركلة جزاء (لمسة يد)، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو (VAR)، ونفذها علي معلول بنجاح في شباك الاتحاد، وبنفس السيناريو حصل العميد على ركلة جزاء تورط فيها محمد عبد المنعم، لكن كريم بنزيما فشل في تسجيلها أمام تعملق الحارس الأهلاوي محمد الشناوي.

مع بداية الشوط الثاني، سيطر الاتحاد بحثًا عن التعادل وأهدر عدة فرص كان أخطرها عن طريق فيصل الغامدي التي أبعدها القائم الأحمر، لكن سريعا ما استعاد الأهلي زمام الأمور وباغت أصحاب الأرض بثنائية رائعة سجلها حسين الشحات بمهارة فردية رائعة وإمام عاشور بعد تمريرة حريرية من كهربا، واكتفى بنزيما بهدف حفظ ماء الوجه للعميد في الوقت بدل الضائع.

وتلاعب نجوم الأهلي بالأرقام الفردية في مباراة اليوم، حيث واصل الشناوي تألقه وتصدى لركلة جزاء هي الثانية له في تاريخ المونديال، بعدما حرم لوكا مودريتش من ركلة جزاء في النسخة الماضية من هز شباكه، بينما أحرز حسين الشحات هدفه الرابع في تاريخ البطولة العالمية.

SHAHID