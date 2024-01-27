شخصية البطل تعود .. ريال مدريد يهرب من فخ لاس بالماس ويتمسك بالصدارة

ريال مدريد يقلب الطاولة على لاس بالماس...

نجح ريال مدريد، في تحقيق فوزًا مثيرًا على حساب لاس بالماس، بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة، واصل ريال مدريد تمسكه بصدارة ترتيب الدوري بعد وصوله للنقطة 54، وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 31 في المركز الثامن.

المباراة بدأت بقوة وضغط من لاعبي الميرينجي، ولكن دون خطورة حقيقية على مدار الشوط الأول.

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الشوط الثاني، كان أكثر متعة وإثارة، وبعد مرور عشر دقائق على بدايته نجح خافيير مونيوز، في تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض، بعد هجمة مرتدة ثم عرضية وصلت إلى مونيوز الذي سدد الكرة في الشباك.

وجاء الرد السريع من لاعبي ريال مدريد، بهدف التعادل في الدقيقة 58 عن طريق كارباخال، ولكن الحكم يلغي الهدف لوجود تسلل.

وفي الدقيقة 66، تمكن فينيسيوس جونيور، من تسجيل هدف التعادل للميرينجي، بعد تمريرة من كامافينجا للاعب البرازيلي، الذي سدد تسديدة قوية من الجانب الأيسر سكنت المرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق، نجح تشواميني في خطف هدف الفوز لريال مدريد، برأسية قوية بعد ركنية من الجانب الأيمن لعبها توني كروس.