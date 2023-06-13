يبدو أن أحدهم يستعد لارتداء قميص الملكي.

كشف اللاعب خوسيلو نجم إسبانيول المرشح للانضمام إلى صفوف ريال مدريد أنه تواجد في ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق بين النادي الملكي وليفربول لتشجيع الفريق العاصمي.

جاء هذا خلال حوار مع صحيفة "آس" وأكد خلاله أنه دائمًا ما يميل تجاه الفريق الملكي، وأنه قريب للنجم دانييل كارباخال ظهير ريال مدريد.

وقال خوسيلو: "هذا حقيقي، لقد تواجدت في المدرجات، ودانييل كارباخال هو صهري، لذلك فأنا جزء من العائلة لقد ذهبت إلى باريس حتى أشجعه مع بقية الأسرة".

وأضاف: "عندما غادرت ريال مدريد تركت الكثير من الأصدقاء هناك، والعديد منهم لا يزالوا في صفوف النادي، وأقدر كثيرًا كوني لي أشخاص يتذكرونني هناك".

وعن انضمامه للملكي: "لا أستطيع الحديث الآن، لكنه أمر يسعدني أن أقرأ كل ذلك في الصحف، أتمنى أن تحدث الأمور الجيدة في المستقبل، لكنني في الوقت الحالي أركز مع المنتخب".

جدير بالذكر أن خوسيلو من المفترض أن يكون أحد صفقات ريال مدريد في الهجوم بعد رحيل كريم بنزيما وماركو أسينسيو وماريانو دياز وإيدين هازارد.