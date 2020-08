نشر مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، تغريدة يعتذر فيها للجماهير الكتالونية عن الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة تلقى هزيمة ساحقة من بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين، وكان شتيجن من ضمن اللاعبين الذين تعرضوا لانتقادات حادة على مستواهم المتواضع.

الدولي الألماني يبدو أنه يشارك الجماهير رغبتها في إحداث تغيير جذري داخل النادي، كما رفض أن يختلق الأعذار واكتفى بالاعتذار للجميع.

شتيجن كتب "حقًا إنها أوقات صعبة، جماهير برشلونة. أنا حقًا أشعر بالأسف لما حدث بالأمس، أنا محبط".

Really tough times. Culers, I feel really sorry for what happened yesterday. I’m disappointed. I don’t want to search for excuses - because there are none. We definitely need to change. pic.twitter.com/2kUIFiKY7F