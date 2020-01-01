دوري أبطال أوروبا

شتيجن يُعلنها: حان وقت التغيير في برشلونة

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ONLY GERMANY Marc Andre ter Stegen Barcelona 2020
Imago Images / Sven Simon
لا مجال للأعذار..

نشر مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، تغريدة يعتذر فيها للجماهير الكتالونية عن الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة تلقى هزيمة ساحقة من بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين، وكان شتيجن من ضمن اللاعبين الذين تعرضوا لانتقادات حادة على مستواهم المتواضع.

الدولي الألماني يبدو أنه يشارك الجماهير رغبتها في إحداث تغيير جذري داخل النادي، كما رفض أن يختلق الأعذار واكتفى بالاعتذار للجميع.

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    شتيجن كتب "حقًا إنها أوقات صعبة، جماهير برشلونة. أنا حقًا أشعر بالأسف لما حدث بالأمس، أنا محبط".

    العديد من الأسماء مرشحة لخلافة سيتيين في تدريب البلوجرانا أبرزها ماوريسيو بوتشيتينو وتشافي، وانضم لهما مؤخرًا اسم رونالد كومان.

    الجدير بالذكر أن برشلونة خرج هذا الموسم بدون ألقاب، كما تُعد هزيمته من بايرن هي الأسوأ له في تاريخه الأوروبي ورابع أسوأ هزيمة في تاريخ النادي بمختلف المسابقات.

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