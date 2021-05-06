شتيجن يرحب بهالاند في برشلونة ويتمنى بقاء ميسي

مهاجم استثنائي..

رحب مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، بالتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم دورتموند، مؤكدًا أن النرويجي "يجعل كل فريق أفضل".

وكان برشلونة على رأس قائمة المهتمين بالحصول على توقيع هالاند، حتى أن وكيله مينو رايولا ووالده إلفي هالاند تواجدا في كامب نو من فترة وجيزة.

صحيح أن الراتب الضخم وقيمة الصفقة التاريخية يقفان حائلًا أمام إمكانية إتمام صفقة هالاند إلى برشلونة، لكن شتيجن يؤمن بأن التعاقد مع النرويجي سيكون ذات أهمية كبرى.

الدولي الألماني في حديث لشبكة شبورت 1 الألمانية قال عن هالاند "أسلوبه في اللعب وتسجيل الأهداف مثير للإعجاب".

كما أضاف "عندما ترى مقطع الفيديو الذي يركض فيه من الخلف إلى الأمام بسرعة كبيرة ثم يسدد الكرة، فهذا حقًا مذهل".

وواصل شتيجن "لا يمكنك تدريب ذلك، إما أن تمتلك الإرادة لفعلها أم لا".

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وأردف "هالاند سيجعل أي فريق في العالم أفضل، لكن هذا لا يعني أنه لن يبقى في دورتموند، إنه نادٍ جيد ويعمل بصورة ممتازة في السنوات الأخيرة".

وأتم "لن يكون استمراره لعام آخر هناك خطوة إلى الوراء أبدًا، ولكن إذا غادر، فسيكون فريقه الجديد قد ربح مهاجمًا رائعًا للعشر سنوات المقبلين".

الجدير بالذكر أن شتيجن في نفس الحوار تمنى استمرار ليونيل ميسي في برشلونة، حيث قال "إنه أفضل لاعب لنا في السنوات الماضية، إنه الأفضل وإن رحل فستكون خسارة كبيرة".