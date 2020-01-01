شتيجن: نتواصل في برشلونة رغم العزل

يدعو الناس بالتزام المنازل..

تحدث مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، عن كيفية قضائه لوقته خلال فترة العزل التي تعيشها القارة العجوز في هذه الفترة بسبب فيروس كورونا، وكشف أنه على تواصل مع زملائه في النادي الكتلاني رغم الظروف الراهنة.

الدوري الإسباني تم إيقافه حتى نهاية أبريل مع إمكانية التمديد، كما تم تأجيل كأس الأمم الأوروبية لتصبح في صيف 2021 مما يمنح الدوريات الأوروبية فرصة أن تُستكمل في الصيف المقبل.

شتيجن في حديث له قال "أنا بصحة جيدة وعائلتي أيضًا، نحن في المنزل كما ينبغي على الجميع أن يفعل. يجب الاستمرار في تحفيز الناس بالاستمرار في بيوتهم، يمكننا أن نكون مؤثرين وعلينا أن نتذكر أهمية البقاء في المنزل.".

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وأضاف "أقضي معظم وقتي بين غرفة المعيشة والمطبخ، أيضًا أقضي الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية. أقوم بعديد من التدريبات البدنية وأكررها كل يوم، كما أقوم بتنظيف المنزل.".

"نحن على اتصال مع المدربين البدنيين في النادي، لقد قاموا بتقسيمنا إلى عدة مجموعات تتألف الواحدة منها من خمسة لاعبين لتسهيل الأمر، هناك الكثير من ردود الفعل ويساعدونا حقًا."

وأتم "أنا على اتصال بأسرتي في ألمانيا والجميع بخير.".

يذكر أن اسم شتيجن قد تردد في الأيام الأخيرة في الصحف الألمانية للانضمام إلى بايرن ميونخ، كما زعمت بعض التقارير أن الدولي الألماني طلب مبلغًا كبيرًا من أجل قبول تجديد عقده مع برشلونة.