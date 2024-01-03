شتوية الاتحاد في مهب الريح .. "صعوبات كبيرة ستُفسد كل شيء!"

تعرف على آخر تطورات شتوية العميد

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تطمح جماهير الاتحاد في أن تقوم إدارة ناديها بإتمام صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تعويض الفريق بلاعبين مميزين، ولكن هناك أمر سيكون مزعجًا بلا شك لدى الجماهير!

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال حامد البلوي المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، عبر برنامج "أكشن مع وليد": "هناك صعوبات كبيرة في الاتحاد، والإشكالية ليست في التعاقد، ولكن في التخلص من المجموعة المتواجدة حاليًا بالفريق".

البلوي أضاف: "هناك إشكاليات كبيرة في لاعبين لديهم عقود، مثل رومارينيو وجروهي، حيث تنتهي عقودهما بنهاية الموسم، وباقي الأجانب عقودهم ضخمة والواضح بالنسبة لي أن الأمور صعبة، وهناك 10 أجانب بينهم جوتا وحجازي خارج الحسابات".

المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد استطرد قائلًا: "كل لاعب إذا رحل يجب أن يحصل على حقه كاملًا، وهذه إشكالية كبيرة يُعاني منها الاتحاد، كما أن فترة الانتقالات الشتوية تكون صعبة جدًا لأن اللاعبين المميزين من الصعب ضمهم".

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واختتم البلوي تصريحاته: "قد يرحل أحد النجوم الأجانب ويدخل بدلًا منه أحمد حجازي، وقد يتم ضم لاعبين محليين وإعارة مثلهم".

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