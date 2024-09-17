"ما فعله هذا اللاعب أمام شتوتجارت لا يصدق!" .. رودريجو يحسم جدل خلافه مع بيلينجهام وفينيسيوس ومبابي

تصريحات البرازيلي عقب فوز ريال مدريد أمام شتوتجارت..

حسم البرازيلي رودريجو؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، الجدل الدائر حوله خلال الفترة الماضية بشأن عدم شعوره بالراحة داخل غرف ملابس الفريق، خاصةً بعد التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

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البرازيلي شارك أمس الثلاثاء، في فوز الميرينجي أمام شتوتجارت الألماني بثلاثية سجلها كيليان مبابي، أنطونيو روديجر وإندريك، مقابل هدف وحيد أحرزه دينيز أونداف، في افتتاح مشوارهما في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

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وقال رودريجو خلال تصريحاته لـ"RMTV" عقب المباراة: "من المهم دائمًا أن يفوز ريال مدريد وبالطبع هذا مهم في دوري الأبطال، خاصةً أنها مباراة افتتاحية، من هنا نتحصل على الثقة، وفي النهاية سارت الأمور على ما يرام، وسنواصل التحسن".

وأضاف حول تواضع المستوى في الشوط الأول: "لم نقدم أداءً سيئًا، لكن ربما لم يكن الضغط على الخصم جيدًا، هذا صحيح، لكن المدرب قام بتوجيهنا، وقمنا بالهجوم من الخلف فجاء الهدف، لقد كانت تمريرة رائعة من تشواميني، وبينما اقترب مني لاعبان من الفريق المنافس، كان مبابي خاليًا من الرقابة، فمررت الكرة له".

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البرازيلي تابع بسؤاله عن الهدفين الأخيرين مكيلًا الإشادات بمواطنه الشاب إندريك: "إندريك مجنون، لقد فعل شيئًا لا أعتقد أن غيره كان بإمكانه فعله، أنا سعيد جدًا من أجله، فالتسجيل في دوري الأبطال أمر خاص، أما عن هدف روديجر؛ نتدرب عليه دائمًا في التدريبات، مودريتش أرسل الكرة له بشكل جيد جدًا، وأنا سعيد من أجله أيضًا".

وبسؤاله عن علاقته بالثلاثي بيلينجهام وفينيسيوس ومبابي، علق: "علاقتنا جيدة جدًا، نحن نتحسن كل يوم، نخوض التدريبات يوميًا معًا، وعلاقة الصداقة بيننا تصبح أفضل، آمل أن ينعكس هذا على الملعب ونقدم سويًا أشياء رائعة، فلا نزال نتحسن وما زلنا في حاجة للمزيد، الأكيد أننا نتقدم للأمام".

واختتم: "بداية الموسم دائمًا ما تكون صعبة سواء مع النادي أو المنتخب الوطني، تشعر بتعب شديد، لكنني أؤدي بشكل جيد للغاية وأريد دائمًا مساعدة الفريق".

يذكر أن رودريجو كان قد أثار الجدل خلال الفترة الماضية برسالة نشرها عبر قناته على تطبيق "واتس آب"، انتقد خلالها تهميشه لصالح بيلينجهام ومبابي وفيني، بخلاف منشوراته عبر "إنستجرام" التي فسرها كثيرون أنها تلميح لوجود أزمة في غرف ملابس الملكي.