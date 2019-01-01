شتوتجارت ينفي انتحال مهاجمه شخصية لاعب آخر

واقعة غريبة في ألمانيا

أكد نادي شتوتجارت الألماني عدم صحة التقارير حول انتحال مهاجمه سيلاس واماجينتوكا شخصية لاعب آخر من أجل تغيير عمره.

وانضم اللاعب صاحب العشرين عاماً الصيف الماضي إلى صفوف شتوتجارت بالدرجة الثانية الألمانية مقابل ثمانية ملايين يورو قادماً من باريس إف سي.

وذكرت "ليكيب" أن واماجينتوكا في الأصل هو سيلاس كاتومبا، ويبلغ من العمر 21 عاماً، وذلك بحسب تصريحات رئيس النادي الكنغولي الذي باعه إلى باريس في 2018.

ومن جانبه، أصر رئيس شتوتجارت على صحة هوية لاعبه، وأنه الأخير لن يعلق على المسألة، ويملك المساندة الكاملة من ناديه في تلك القضية.

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وأضاف رئيس النادي أن اللاعب تركيزه منصب على اللقاء المقبل للفريق، وأنه شخص خجول ومنعزل وقليل الكلام عامة.

وشارك اللاعب الكنغولي مع شتوتجارت في 12 مباراة الموسم الحالي، ونجح في تسجيل أربعة أهداف حتى الآن.

ويحتل شتوتجارت حالياً المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الثانية الألمانية، بفارق أربعة نقاط عن المتصدر أرمينيا بيلفيلد.