"شتموني 120 دقيقة" .. إيميليانو مارتينيز يكشف عن كواليس إسكاته لجماهير ليل

تعرف على كواليس ما حدث بين مارتينيز وجماهير ليل

كشف الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، عن كواليس إسكاته لجماهير ليل الفرنسي، خلال مباراة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما قاموا بإهانته.

ونجح مارتينيز في التصدي لركلتي ترجيح، بعدما وصلت المباراة لها، ليقود أستون فيلا للوصول إلى نصف نهائي البطولة، ليحتفل بعدها أمام جماهير ليل بطريقة مستفزة، حيث أشار لهم بعلامة السكوت.

وقال مارتينيز خلال تصريحات لشبكة "TYC" الأرجنتينية: "لم أتعرض للإهانة كثيرًا في حياتي، ولكن أوقفت الإهانة الأولى وأسكتت مشجعي ليل".

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وأضاف حارس أستون فيلا: "أسكتت المشجعين الذين ظلوا 120 دقيقة يشتمونني في وجهي".

يُذكر أن أستون فيلا خسر في نصف نهائي البطولة على يد أوليمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد، ليودع البطولة.