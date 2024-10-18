البولندي يعود سريعًا للملعب

وجه البولندي فويتشيك شتشيسني، حارس مرمى برشلونة، رسالة إلى مدربه الألماني هانسي فليك، يؤكد فيها جاهزيته لحماية عرين البارسا.

وأعاد برشلونة، الحارس البولندي المخضرم من الاعتزال بعقد قصير الأمد، من أجل تعويض غياب حارسه الأساسي، الألماني مارك تير شتيجن، بسبب الإصابة التي تبعده عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري تقريبًا.

ورغم ارتباط برشلونة بمواجهات نارية في الفترة المقبلة، حيث يلتقي بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وبعدها بأيام يحل ضيفًا على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الحادية عشر من الليجا، إلا أن تشيزني تقدم وعرض نفسه لحراسة عرين الفريق في هذه المرحلة الصعبة.

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وقال شتشيسني في تصريحات لقناة "TV3": "تدربت جيدًا خلال الأسبوعين الماضيين لأكون جاهزًا. سواء لعبت أم لا، فهذا قرار المدرب الذي يجب أن أحترمه، لكنني أتدرب للعب، وأنا مستعد ذهنيًا بالفعل".

وأضاف: "كانت التدريبات الأولى صعبة من الناحية البدنية، وخاصة حراس المرمى، الذين يعملون بمفردهم ولم يكن الأمر ممتعًا للغاية".

واستدرك شتشيسني: "لكن هذا الأسبوع، عندما انضممت إلى المجموعة كان الأمر ممتعًا ومحفزًا بالفعل، لأنك تلعب المباريات وتطلق النكات مع زملائك في الفريق".

ويرفع شتشيسني الآن شعار الجاهزية للمنافسة مع إيناكي بينيا على حراسة عرين النادي الكتالوني، حيث سيكون على هانسي فليك ومدرب حراس المرمى خوسيه رامون دي لا فوينتي، الاختيار بينهما لمواصلة المشوار.