شتشيسني: خسرت 100 يورو في رهان مع ميسي .. ربما أتعرض للإيقاف!

الحارس البولندي كشف عن دخوله في رهان مع ليونيل ميسي بشأن ركلة جزاء الأرجنتين ضد منتخب بلاده.

كشف فويتشيك شتشيسني حارس مرمى منتخب بولندا عن دخوله في رهان مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بسبب قرار ركلة الجزاء الجدلية التي احتسبها الحكم الهولندي داني ماكيلي لصالح "الألبيسيليستي".

وأثير الكثير من الجدل حول ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الهولندي لصالح ميسي، بعد محاولة شتشيسني لإبعاد الكرة قبل أن يضربها برأسه في المرمى.

الحارس البولندي كان واثقًا من أن الحكم الهولندي لن يحتسب ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعد التحقق من تقنية حكم الفيديو المساعد، لدرجة أن دخل في رهان بقيمة 100 يورو مع ميسي حول الأمر.

وقال شتشيسني في تصريحات لقناة "TV2" البولندية: "تحدثت مع ميسي قبل ركلة الجزاء، وقلت إنني سأراهنه بمبلغ 100 يورو بأن الحكم لن يحتسبها".

وأضاف: "خسرت رهانًا ضد ميسي، لا أعرف ما إذا كان ذلك مسموحًا به في كأس العالم، ربما سأتعرض للإيقاف بسبب ذلك!".

واختتم الحارس البولندي: "لكنني لا أهتم الآن، لن أذهب لأمنحه ذلك المال، لأنه لا يهتم بمبلغ 100 يورو، وأعتقد أن لديه ما يكفي".

ورغم خسارة رهانه الصغير مع ميسي، إلا أن شتشيسني خرج منتصرًا في مواجهته الثنائية أمام "البرغوث" بعدما تصدى ببراعة لركلة الجزاء التي نفذها قائد الأرجنتين في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

لكن الحارس البولندي لم يتمكن من القيام بما يكفي ليتفادى منتخب بولندا الخسارة بهدفين دون رد ضد الأرجنتين.

وسيكون على حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي الآن الاستعداد لمواجهة فرنسا يوم الأحد المقبل في دور الستة عشر من كأس العالم 2022.