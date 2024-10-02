"لم أكن مستعدًا ولكن!" .. شتشيسني يكشف سر إقناعه بعرض برشلونة رغم الاعتزال

أول تصريح للحارس البولندي بعد توقيعه للبارسا

أعرب البولندي فويتشيك شتشيسني، حارس مرمى يوفنتوس السابق والمنضم حديثًا إلى برشلونة، عن سعادته وتحمسه لبدء مسيرته مع النادي الكتالوني.

وأعلن برشلونة، اليوم الأربعاء، إتمام تعاقده بشكل رسمي مع شتشيسني، لتعويض إصابة الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن، الذي يتأكد غيابه عن البارسا لنهاية الموسم.

ونجح برشلونة في إعادة الحارس البولندي صاحب الـ34 عامًا من الاعتزال بعقد مدته موسم واحد، حيث كان قد علق قفازيه بعد مسيرة طويلة مع يوفنتوس.

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وقال شتشيسني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "إنها لحظة فخر كبير. بصراحة، كنت مستعدًا للاعتزال وكنت سعيدًا بذلك القرار. ولم أكن لأعود إلى الملاعب مرة أخرى مع أي نادٍ آخر".

وأضاف: "ليفاندوفسكي كان ربما أول من تحدث معي ليعرف إمكانية حصول هذا الأمر رغم أنني كنت معتزلًا، لقد لعب دورًا كبيرًا في إقناعي بالعودة".

وتابع شتشيسني: "لم أكن مستعدًا، لأنني لم أكن متأكدًا من قدرتي على خوض تحديات جديدة. لكن بعد كلامي مع أسرتي وأصدقائي، أخبروني أنني سأكون غبيًا إذا لم أوافق على العرض، وأنا أتفق معهم".

وواصل: "لقد كنت دائمًا مشجعًا لبرشلونة، أستطيع أن أرى شغف الجماهير، وكان من الرائع مشاهدة المباراة في الملعب (مواجهة يونج بويز)، ويبدو الفريق مثيرًا للاهتمام. هذا التحدي مثير بالنسبة لي. أواجهه بالكثير من الطاقة والحماس".

وختم الحارس البولندي: "الطريقة التي عاملني بها الجميع منذ وصولي إلى برشلونة جعلتني أشعر بالفخر، وأنني جزء من هذه العائلة. أنا مستعد للعمل ومواجهة تحديات هذا الموسم".

وحتى الأمس، لم يكن برشلونة قد أعلن بشكل رسمي، ما استتبع ردًا من هانسي فليك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا حول الأمر حين قال: "أنا لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي".

لكن جاء برشلونة ليقطع الشك باليقين ويؤكد إبرام التعاقد مع شتشيسني في بيان رسمي، جاء فيه: "برشلونة وفويتشيك شتشيسني توصلا لاتفاق كي ينضم حارس المرمى حتى 30 يونيو".