"شبيه فان دايك".. أسطورة مانشستر يونايتد يكشف خطأ فيرجسون الوحيد!

هل هناك أخطاء للمدرب الأسطوري في تاريخ مانشستر يونايتد؟

رغم أن الاسكتلندي أليكس فيرجسون يعد على نطاق واسع أفضل مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد، إلا أن أسطورة الشياطين الحمر وأحد أفضل من حملوا ألوان المانيو، جاري نيفيل، يرى أن "السير" لديه خطأ واحد فيما يتعلق بسوق الانتقالات.

لقد جلب فيرجسون إلى مانشستر يونايتد أسماء رنانة، مثل كريستيانو رونالدو وكارلوس تيفيز ولويس ساها والعديد من الأسماء الإنجليزية المتألقة على رأسهم واين روني.

لكن نيفيل يرى أن لديه خطأ واحدًا في سوق الانتقالات ما كان عليه أن يفعله، يتعلق بالدولي الهولندي السابق ياب ستام.

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وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "سكاي": "لقد كان بيع ستام إلى لاتسيو في عام 2001 خطأ كبيرًا، لقد قال هو نفسه (فيرجسون) هذا الأمر في كتابه.. أليس كذلك؟".

وأضاف: "ياب (ستام) كان واحدًا من أهم الأسماء، رحيله كان مثيرًا للتساؤل، كان أفضل قلب دفاع في العالم ولم يكن أحد يستطيع هزيمته".

كما قال نيفيل إنه كان يمتلك قوة خارقة، مضيفًا: "كان عليك أن تضع ستام مع أي لاعب نتود مراقبته فقط، كان شبيهًا بعض الشيء بفيرجيل فان دايك في قمته منذ موسمين أو ثلاثة مواسم، لا تستطيع المرور منه".