شبيه حكيمي يثير جنون الجمهور في ماكدونالدز!

هدى عزيزهدى عزيز
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Achraf Hakimi.Getty
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جمهور المغرب يحتفل مع شبيه أشرف حكيمي

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد المغاربة يشبه أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان.

الشاب المغربي كان يتواجد أثناء عمله في مطعم "ماكدونالدز" وسط هتافات من المتواجدين باسم أشرف حكيمي، وهو تعتلي البسمة على شفاه.

الظهير الأيمن الطائر قدم مستويات كبيرة خلال كأس العالم 2022 بقطر، حيث قاد بلاده للوصول إلى نصف نهائي المونديال في إنجاز تاريخي للعرب والأفارقة، بعد تخطي عقبة البرتغال في ربع النهائي بهدف دون رد.

وردد المتواجدين في المطعم: أوليه حكيمي.. أوليه حكيمي".

يذكر أن منتخب المغرب يستعد لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم.

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 63240فرنسا، 2018
  • 46046ألمانيا، 2014
  • 87518إسبانيا، 2010
  • 31076إيطاليا، 2006
227880 الأصوات
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