شبه لا يصدق .. جيرو يكاد يبكي بسبب شقيقه!

ظهر شقيق أوليفييه جيرو الأكبر روميان في رسالة لنجم ميلان عبر قناة "تيليفوت"، في حلقات تمت إذاعتها عن مهاجم منتخب فرنسا.
وتسبب ذلك الظهور وتلك الرسالة في ظهور دموع جيرو عبر التلفاز بعد أن تحدث شقيقه عن فترة نشأته ورغبته الدائمة في تحقيق النجاح.
وقال روميان: "بالنسبة لي أنت الأفضل في العالم، لم أقل لك هذا أبدًا لكن هكذا أفكر، لقد حققت المسيرة التي لم أتمكن من تحقيقها".
الشبه الكبير بين الثنائي دفع الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعجب منه، حيث كتب أحدهم: "شقيقه يبدو كنسخة منه عادت في الزمن لتمنع كارثة".Téléfoot / TF1
وآخر أضاف: "لماذا أرى شقيقه كأنه جيرو نفسه لكنه تلاعب بشكله عن طريق أحد تطبيقات الصور التي تقدم العمر".
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