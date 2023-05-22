شبهوه بجورج فلويد.. العنصرية تفتح باب الرحيل لفينيسيوس جونيور عن ريال مدريد

وكيل فينيسيوس جونيور يخطط لإبعاده عن العنصرية الإسبانية

قد تفتح الهتافات العنصرية بحق فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد باب الرحيل أمامه؛ وهو أمر لا يستبعده وكيله لكنه حتى الآن لا يتوافق مع هوى اللاعب البرازيلي.

وتعرض فينيسيوس للطرد، أمس الأحد، خلال مباراة فريقه مع فالنسيا في الدوري الإسباني، بعد مشاجرة مع لاعبي فالنسيا وهتافات عنصرية تعرض لها من الجماهير من قبل بداية المباراة حتى.

وكشفت ESPN أن وكيل فينيسيوس لا يستبعد رحيل اللاعب عن ريال مدريد وهو ما لا يراه اللاعب مناسبًا له، رغم قوله في تغريدة له بأنه سيقاتل ضد العنصرية حتىلو بعيدًا وهو ما فُهم منه إمكاينة رحيله عن ناديه.

وكتبت الوكالة التابع لها فينيسيوس على إنستجرام: "شاهدنا خلال مباراة اليوم بين فالنسيا وريال مدريد مشاهد منتشرة ومتعمدة وممنهجة من العنصرية التي هي أقذر شيء في تاريخ كرة القدم.

بعد 3 سنوات من صدمة العالم بمشاهد تقييد جورج فلويد بوحشية –جورج فلويد مواطن أمريكي فقد حياته بسبب العنصرية من قبل شرطي- اليوم شاهدنا بث حي من حدث استمر فيه العنف والتبجح ضد فينيسيوس.

هذا مجرد انعكاس لما حدث طوال الموسم لشاب أسمر الذي يبدو واضحًا عدم رضاهم عن وجود أكثر لاعبيهم حسمًا في الليجا. الموافقة الضمنية من المنظمين للمسابقة لكل العنصرية استمرت لشهور رسالة لكل الإسبان بأنهم لا يريدون الأفضل إن كان أسمر البشرة. والتعاطف مع آلاف العنصريين.أصحاب البشرة السمراء سيتفقون من خلال فينسيوس إن اتحدوا فقط. الليجا لن تكون منخرطة في ذلك".

وندد جاستن كلويفرت لاعب فالنسيا بما حدث فيما تضامن لاعبو ريال مدريد مع زميلهم.