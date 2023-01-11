شبهة تواطؤ في مباراة آرسنال.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقًا رسميًا بشأن مدافع أكسفورد!

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقًا بشأن تلقي مدافع أكسفورد سيتي كيارون براون بطاقة صفراء في مباراة الفريق ضد آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بفوز آرسنال 3-0.
وكشف موقع "سبورتس مايل" أن التحقيق فتح بسبب تأكيد وجود مراهنات على حصول براون على بطاقة صفراء في المباراة، وأن العديد من المراهنين افترضوا حصول ذلك مقابل ما مجموعه 1600 جنيه إسترليني من أجل الحصول على المال من هذا التوقع.
ارتكب براون خطأ على بوكايو ساكا في الشوط الثاني أدى إلى حصوله على البطاقة الصفراء وسط حماس كبير من مشجعي آرسنال بالتحديد الذين راهن الكثيرون منهم على هذه اللقطة وضمنوا جني مئات الجنيهات الإسترلينية.Getty
كان ذلك مطلع الشوط الثاني حين كانت النتيجة 0-0 قبل أن يفتتح محمد النني التسجيل لصالح آرسنال في الدقيقة 58 خلال المباراة التي انتهت 3-0 لصالح الجانرز.
الاتحاد الإنجليزي يحقق في شبهة تواطؤ براون في تعمد تلقي البطاقة الصفراء، ما يضر بمبدأ النزاهة والشفافية.
اختيارات المحررين
- سباق كاسترول "جي تي إكس" لقوة التحمل | ثنائي هلالي وغياب النصراويين والاتحاديين
- الجانب المظلم لهالاند .. شبيه داروين نونيز الذي لا يراوغ ولا يمرر!
- رياض محرز.. كل هذا التألق لا يقنعك بالصمت يا جوارديولا؟!
- ميسي ليس الأول .. نجوم حققوا ثلاثية دوري الأبطال وكأس العالم والكرة الذهبية
- خبر سعيد لرونالدو .. مارتينيز يعشق مجاملة النجوم الكبار!