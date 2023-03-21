شبح الرواتب يطارده .. المحكمة تصدم برشلونة في قضية جافي

رفضت المحكمة التجارية ببرشلونة، الاستئناف الذي قدمه النادي الكتالوني، يوم الأربعاء الماضي، من أجل تسجيل جافي بالفريق الأول.
وانضم بابلو جافي، للفريق الأول ببرشلونة في يوليو 2021، قادمًا من فريق الشباب تحت 19 عامًا.
بعد رفض المحكمة التجارية لتسجيل اللاعب الإسباني، للموسم الثاني، سيظل جافي لاعبًا فرعيًا بالفريق الأول للبلوجرانا.
وأوضحت المحكمة أن سبب الرفض، هو تجاوز برشلونة حد الرواتب، الذي تفرضها رابطة الدوري الإسباني، لذا سيقوم البلوجرانا، بإعادة الاستئناف مرة أخرى
أمام النادي الكتالوني الآن عشرين يومًا للجوء إلى محكمة برشلونة الإقليمية، وتقليص الرواتب، لأنه اعتبارًا من 30 يونيو سيكون جافي، بالفعل لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول.
وشارك صاحب ال 19 عامًا، مع الفريق الأول لبرشلونة بالدوري الإسباني، في 25 مباراة، سجل فيهم هدفًا وحيدًا وصنع اثنان.
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