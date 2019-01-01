شباب بلوزداد بطلًا لكأس الجزائر للمرة الثامنة في تاريخه

الأبيض يتساوى في الألقاب مع وفاق سطيف ومولودية الجزائر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توج شباب بلوزداد بطلًا لكأس الجزائر للمرة الثامنة في تاريخه بعد التغلب على شباب بجاية بهدف وحيد، على ملعب مصطفى تشاكر.

الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، شهدت إلغاء هدفًا لصالح لوزداد، سُجل نتيجة تشتيت خاطئ للكرة وارتباك مدافعي بجاية، داخل منطقة الجزاء إلا أن الحكم أشار بوجود تسلل.

الموقف نفسه تكرر في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 74 من عمر المباراة، بعدما أحرز بجاية هدفًا، حيث بدأت الكرة من ركلة حرة أُرسلت لداخل المنطقة إلا أن الكرة ارتدت من حارس بلوزداد، ليسددها مهاجم بجاية في الشباك، لكن إلغائه بداعي وجود خطأ.

وجاء هدف تتويج الأبيض في الدقيقة 76 بأقدام أمير سعيود، الذي استقبل عرضية من الجهة اليسرى، تبعها بتسديدة باتجاه المرمى إلا أن مدافع بجاية ردها إليه مرة أخرى بشكل خاطئ، ليكرر سعيود تسديدته مرة أخرى، لكن هذه المرة تسلك طريقها للشباك بنجاح.

وفي اللحظات الأخيرة، أهدر سعيود فرصة هدف محقق بعدما تقدم حارس بجاية عن مرماه، ليستلم لاعب بلوزداد الكرة وينطلق باتجاه المرمى الخالي، إلا أن الحارس تراجع وأدرك خطأه في الوقت المناسب، ليبعد الكرة إلى ركنية، وتألق حارس بلوزداد وتصدى لتسديدة رائعة في الثواني الأخيرة.

وقبل صافرة النهاية، عزز خالد بوسيلو من تقدم الأبيض بهدف ثاني من تسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك من فوق حارس المرمى المتقدم عن مرماه، ليضمن اللقب لفريقه.

بهذه الخسارة يتجمد رصيد بجاية في الكأس عند لقب وحيد، حصده عام 2008، بينما يتساوى الأبيض مع وفاق سطيف ومولودية الجزائر بثمانية ألقاب.