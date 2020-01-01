دوري الخليج العربي

السخرية من العين والجزيرة وسيلة شباب الأهلي للتوعية من فيروس كورونا

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شباب الأهلي ينصح الناس بشأن فيروس كورونا، لكن بطريقته الخاصة

شارك  شباب الأهلي في حملة التوعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) لكن بطريقة خاصة سخر خلالها من فريقي العين والجزيرة مطارديه في صدارة دوري الخليج العربي.

الفرسان الحُمر يتصدرون جدول ترتيب الدوري الإماراتي حاليًا برصيد 43 نقطة وبفارق 6 نقاط عن العين و7 نقاط عن الجزيرة، وقد توقف الدوري في الـ14 من مارس الجاري تنفيذًا لإجراءات الحكومة الإماراتية للتصدي لفيروس كورونا.

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    شباب الأهلي نشر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر طالب الناس خلالها بالابتعاد عن التجمعات والحفاظ على مسافة أمان مع الأشخاص الآخرين.

    وأضاف "في دوري الخليج العربي .. مسافة الأمان 6 نقاط .. التزم بمسافة الأمان للحفاظ على الصدارة".

    وقد وضع صورة موضحة تتضمن جدول ترتيب دوري الخليج العربي وتُظهر ابتعاد الفريق في الصدارة بفارق 6 نقاط عن العين و7 عن الجزيرة.

    يُشار إلى أن العديد من الأندية ولاعبي كرة القدم يُشاركون في حملات لتوعية الجمهور ونصحه لتجنب العدوى بفيروس كورونا الذي وُلد في الصين وانتشر في مختلف دول العالم وأجبر الناس على البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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