منافس الهلال | تقرير إماراتي .. شباب الأهلي يقرر الانسحاب من دوري الأبطال 2020 و2021

النادي الإماراتي ينسحب من 3 بطولات دفعة واحدة

تسير الأمور في نادي شباب الأهلي الإماراتي في اتجاه معاكس، بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الموسم الحالي من دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

قرار الاتحاد الإماراتي بإلغاء كافة بطولات الموسم الحالي، جاء لمنح الفرصة لأنديته المشاركة في دوري أبطال آسيا الفرصة للإعداد الملائم دون ضغط للمباريات، كما أنه اعتمد آلية التأهل للنسخة المقبلة من البطولة القارية بتأهل نفس المشاركين الحاليين في البطولة دون جديد.

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لكن وفقًا لقناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية فإن نادي شباب الأهلي قرر عدم استكمال منافسات النسخة الحالية من دوري الأبطال، بجانب عدم المشاركة أيضًا في النسخة المقبلة.

وأوضحت القناة كذلك أن إدارة النادي قررت عدم خوض مباراة كأس السوبر الإماراتي أمام الشارقة في الموسم المقبل، لكن لم توضح "أبو ظبي" أسباب ذلك.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد قرر العودة لاستكمال منافسات دوري الأبطال في سبتمبر المقبل، بعد توقف منذ مارس الماضي، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويقع شباب الأهلي في المجموعة الثانية وتحديدًا بالمركز الثالث دون أي رصيد من النقاط بعد مرور جولتين من دور المجموعات، بينما يسبقه باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي برصيد ست نقاط لكل منهما، وفي المركز الرابع يأتي شهر خودرو الإيراني دون أي نقاط.