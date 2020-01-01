شباب الأهلي والهلال: مباشر لحظة بلحظة

شباب الأهلي 1 × 0 الهلال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية رائعة لداخل المنطقة يرتقي لها المدافع يوسف جابر ويسددها برأسية رائعة تسكن الشباك بنجاح

23’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لفريق شباب الأهلي عن طريق يوسف جابر

22’ توغل رائع من سيباستيان جيوفينكو من داخل يمين المنطقة ثم مررها إلى بافيتيمبي جوميس الذي استلم الكرة بشكل رائع وسددها فى المرمى لكن أمسكها الحارس ماجد ناصر بثبات

21’ مباراة هادئة تمامًا واللعب منحصر فى منتصف الميدان من كلا الفريقين

20’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي من عبدالعزيز هيكل على سالم الدوسري فى منتصف الميدان

19’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح شباب الأهلي بعد إصطدام الكرة فى يد سالم الدوسري

18’ تنفيذ الركنية بعرضية من سلمان الفرج لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

17’ عرضية من سالم الدوسري من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى جوميس لتتحول إلى ركنية

16’ تبديل أول فى صفوف الهلال دخول محمد كنو وخروج عبدالله عطيف بسبب الإصابة

15’ ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ لايزال الللعب متوقف لعلاج عبد الله عطيف داخل أرضية الميدان

13’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالله النقبي

12’ تدخل قوي من عبدالله النقبي على عبدالله عطيف ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

11’ تمريرة طولية من ماجد حسن فى إتجاه عبدالعزيز هيكل على الجهة اليمنى لكنه فشل فى استلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

10’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الهلال

9’ تمريرة طولية فى إتجاه اسماعيل الحمادي على الجهة اليسري لكنها كانت قوية مرت إلى ضربة مرمي

8’ سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء لكن بدون خطورة على المرمى

7’ عرضية من محمد البريك من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع من أمام جوميس

6’ خطأ لصالح الهلال فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من ماجد حسن على عبدالله عطيف

5’ هدوء فى مجريات المباراة وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

3’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي اللهلال فى منتصف الميدان

2’ عرضية من عبدالعزيز هيكل من الجهة اليمنى تلقاها بيدرو كوندي برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمى

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / نواف العابد / صالح الشهري / محمد الواكد / مدالله العليان / هتان باهبري / محمد جحفلي / محمد كنو

📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا بمباراة "شباب الأهلي دبي الإماراتي"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا #شباب_ _الهلال #الهلال 💙 pic.twitter.com/NpWzedrXtW — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 17, 2020

الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / ياسر الشهراني / عبدالله الحافظ / جانج هيوسو / محمد البريك / سلمان الفرج / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / سيباستيان جيوفينكو / أندريه كارييو / بافيتيمبي جوميس

البدلاء / أحمد عبدالله حميل / أحمد خليل / حارب عبدالله سهيل / عيد خميس / عزيزهان جانييف / حسن حمزة / سالمين خميس

شباب الأهلي: يبدأ المدرب ردولفو أروايارينا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ماجد ناصر / يوسف جابر / محمد سبيل عبيد / محمد مرزوق / عبدالعزيز هيكل / عبدالله النقبي / ماجد حسن / إسماعيل الحمادي / وليد حسن / فيديريكو كارتابيا / بيدرو بيريز كوندي

تشكيل الفريقين:

سيسعى أصحاب الأرض إلى تدارك الموقف بفوز على حامل اللقب، بينما يُدرك الموج الأزرق أن الفوز ضروري في سبيل الابتعاد عن الحسابات ومواصلة صدارة المجموعة بفارق مريح للخروج منها في المركز الأول في إطار السعيّ للحفاظ على التاج الآسيوي.

الهلال بدأ مسيرته بفوز سهل على شاهر خوردو بهدفين نظيفين، بينما لم تكن بداية شباب الأهلي مثالية على الإطلاق، إذ تلقى الفريق هزيمة من باختكور بهدفين لهدف صعّبت من موقفه مبكرًا في المجموعة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد شباب الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./