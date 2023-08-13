"شاهد محمد صلاح" .. سخرية من ظهور إيدين هازارد المفاجئ لتشجيع تشيلسي أمام ليفربول!

هازارد يتواجد في ملعب "ستامفورد بريدج" لمتابعة قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بين تشيلسي وليفربول..

يتواجد البلجيكي إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق في ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة الإنجليزية، لندن، لمتابعة فريقه السابق تشيلسي أمام غريمه ليفربول في قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

مشجعو تشيلسي، التقطوا صورًا للنجم البلجيكي، في ملعب "ستامفورد بريدج"، مما أثار حماس جماهير "البلوز" قبل انطلاق مواجهة ليفربول.

أحد المشجعين كتب: "ما يحدث يلخص مسيرته بشكل رائع، صلاح في الملعب بينما يشاهد هو من المدرجات".

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بينما أشاد آخر بما قدمه البلجيكي خلال مسيرته مع تشيلسي قائلًا: "لقد وصل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال العقد الماضي".

بينما طالب مشجع ثالث بعودته من جديد إلى تشيلسي بالإضافة إلى الإسباني خوان ماتا، حيث كتب: "هو وماتا لاعبان حران، حان وقت العودة".

ويأتي ذلك كله وسط تكهنات منتشرة حول مستقبل هازارد، وتفكيره جديًا في الاعتزال بعد مسيرة حافلة كانت أفضل فتراتها مع تشيلسي.

يذكر أن هازارد رحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي قبل عام على نهاية عقده رفقة النادي الملكي، بعدما عانى من الإصابات خلال 4 مواسم في "سانتياجو برنابيو"، وعدم القدرة على استعادة أفضل مستوياته.