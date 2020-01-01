رونالدينيو

شاهد.. رونالدينيو يخرج من السجن

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الحكومة الباراجوية قررت إخلاء سبيله بعد دفع الكفالة

قررت حكومة دولة باراجواي إخلاء سبيل أسطورة برشلونة ، رونالدينيو، بعد دفع الكفالة إلا أنّه لا يزال تحت الإقامة الجبرية.

رونالدينيو تواجد في السجن بعد اعتقاله في باراجواي بتهمة تزوير جواز سفر للخروج من البرازيل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنّ الحكومة قررت إخلاء سبيل اللاعب بعد دفع كفالة قدرها 1.6 مليون دولار، إلا أنّه أصبح قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق.

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    Ronaldinho

    بطل كأس العالم في 2002 قضى 32 يومًا في السجن بعد القبض عليه هو وشقيقه يوم 6 مارس الماضي.

    Ronaldinho

    وخرج المحامي الخاص بصاحب الـ 40 عامًا ليؤكد أنّ رونالدينيو لا يعلم أي شيء عن الإجراءات القانونية وأنّه "أحمق" تسبب في إلقاء القبض عليه.

    أسطورة برشلونة قضى فترته في السجن يلعب كرة القدم وحقق بطولة مسجلًا 5 أهداف في مباراة واحدة انتهت بفوز فريقه بـ 11 هدفًا.

    Ronaldinho

    كما لعب كرة التنس - وهي تشبه رياضة التنس ولكن تُلعب بالقدم - وخسر البطولة مع زميله أمام متهم بجريمة سرقة وآخر بجريمة قتل.

    وفي سياق متصل قامت شركة "EA Sports" للألعاب الإلكترونية، بإزالة جميع بطاقات رونالدينيو بلعبة "فيفا"، بعد الفترة التي قضاها بالسجن، وذلك وفقاً لما أكدته شبكة "ESPN" البرازيلية.

    جدير بالذكر أنّ اللاعب احتفل بعامه الـ 40 داخل السجن وأقام حفل شواء.

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