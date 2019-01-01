شاموسكا يوصي الهلال بالتخلي عن علي الحبسي وسوريانو

شاموسكا حضر إلى نادي الهلال بشكل مؤقت قادمًا من نادي الفيصلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الهلال السعودي عن تقديم المدير الفني البرازيلي شاموسكا الذي يعمل بشكل مؤقت رفقة الزعيم تقريرًا فنيًا عن الفريق عقب نهاية المهمة التي كُفل بها.

التقارير أشارت إلى أن المدرب البرازيلي أوصى إدارة الموج الأزرق بالتخلي عن الثنائي علي الحبسي والمهاجم جوناثان سوريانو.

🔵 الهلال صاحب أعلى دقة تمريرات في دوري الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم بنسبة 84%.



(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/85GakXMJvy — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 24, 2019

شاموسكا حضر إلى نادي الهلال بشكل مؤقت قادمًا من نادي الفيصلي عقب إقالة المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش.

وقالت التقارير أن المدرب البرازيلي وصف الثنائي بالأقل فنيًا بين المحترفين الموجودين في النادي.

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يُذكر أن نادي الهلال قد أنهى الموسم في وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلف حامل اللقب النصر.