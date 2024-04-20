رحلة جديدة من الصفر .. شاموسكا يغادر دوري روشن للمرة الأولى منذ 6 سنوات

مدرب الهلال السابق يتفق على كافة التفاصيل

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يستعد البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، لخوض تحدٍ جديد في الكرة السعودية، عندما يتولى قيادة فريق نيوم بدءًا من الموسم المقبل.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن شاموسكا سيغادر ملاعب دوري روشن للمحترفين خلال الموسم المقبل، للمرة الأولى منذ وصوله عام 2018.

وأشارت إلى أن المدرب البرازيلي اتفق مع إدارة نادي نيوم على تولي القيادة الفنية للفريق الصاعد حديثًا إلى دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، وذلك خلال الموسم المقبل.

ويعد شاموسكا (58 عامًا)، من الأسماء التدريبية التي اكتسبت سمعة جيدة في الكرة السعودية، حيث وصل إلى دوري المحترفين في 2018 لتدريب الفيصلي، ولم يرحل عن المملكة منذ ذلك الحين، إذ تولى قيادة الفيصلي، الهلال، الشباب وأخيرًا التعاون.

وأوضحت "الرياضية"، أن إدارة نادي نيوم، توصلت إلى اتفاق مع شاموسكا على تدريب بطل دوري الدرجة الثانية بعقدٍ لموسمين، يحصل بموجبه على راتبٍ إجمالي قدره 10 ملايين دولار، بخلاف الحوافز حال تأهله في الموسم الأول إلى دوري روشن.

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يذكر أن البرازيلي شاموسكا يتولى قيادة التعاون منذ صيف 2022، وقاده في 62 مباراة فاز بنصفها، فيما كانت أبرز إنجازاته عندما قاد الفيصلي إلى التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020ـ2021.

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