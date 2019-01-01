شاموسكا: نجحنا في استعاده ثقة البعض من جمهور الهلال

المدير الفني للهلال يعتقد أن فريقه بدأ في مصالحة الجماهير بتحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد شاموسكا، المدير الفني لنادي الهلال أن فريقه نجح في استعادة ثقة جماهيره بشكل كبير، بعد المنافسة على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة.

وخسر الهلال بطولة الدوري، بعد فوز النصر مساء أمس الخميس على الباطن بهدفين لهدف، في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، ليحسم، العالمي لقب الدوري بـ 70 نقطة.

وقال شاموسكا في تصريحات عقب مباراة فريقه بالأمس امام الشباب: "نافسنا على اللقب حتى آخر لحظة، كما حققنا الفوز في آخر ثلاث مباريات بكل البطولات".

وواصل: "نجحنا في استعادة ثقة المدرج الهلالي من جديد، لقد حدثت بعض التذبذب خلال المباراة، واستغلها الشباب وسجل هدفين، ولكن كان الاستحواذ لنا ونجحنا في العودة".

وحقق الهلال الفوز في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري، أمام الشباب بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد جامعة الملك سعود.

من هو أفضل لاعب في الدوري السعودي هذا الموسم؟ — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 16, 2019

الجدير بالذكر أن الهلال، يستعد لإنهاء موسمه يوم الإثنين القادم، عندما يواجه الدحيل القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.